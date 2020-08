Non, la gare d'Ostende ne fermera finalement pas ses portes

La gare d'Ostende ne fermera finalement pas ses portes à 11h00 dimanche, contrairement à ce qui avait été annoncé un peu plus tôt, clarifie le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld) sur le réseau social Twitter.





"La cellule de sécurité de la Ville a décidé, en concertation avec le gouverneur, que la gare ne fermera pas si les autres gares de la Côte restent ouvertes", écrit-il. Le bourgmestre demande néanmoins à la SNCB de limiter le nombre de passagers et de trains. Quelque 15.000 touristes d'un jour rejoignent Ostende en train lors d'une journée estivale chargée. "C'est tout simplement trop", a déclaré Bart Tommelein samedi soir. "Nos trois plages les plus fréquentées ont une capacité de 15.000 personnes mais nous accueillons évidemment aussi les habitants, les propriétaires d'une seconde résidence et les touristes de plusieurs jours." Dimanche, la SNCB a recommandé à ses usagers de ne pas se rendre à la Côte ce dimanche bien que les trains circulent normalement.