La Ligue SLA fête son 25e anniversaire à Middelkerke

(Belga) La Ligue SLA, qui lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, fête son 25e anniversaire dans le cadre de son "Week-end début d'été" à Middelkerke. Grâce au soutien de la Loterie nationale, les patients et leur accompagnateur peuvent séjourner gratuitement à l'hôtel de soins Middelpunt de vendredi à dimanche.

Par cette initiative, la Ligue SLA souhaite offrir la chance de passer un week-end sans souci, à la Côte, au plus grand nombre possible de personnes souffrant de maladies musculaires incurables. Ce moment de détente est peut-être encore plus important que les années précédentes. "L'objectif principal est que les patients puissent se changer les idées", indique la présidente de la Ligue, Evy Reviers. "Ils ont été très affectés par la crise du coronavirus." En temps normal, l'établissement peut accueillir 94 personnes. Mais à cause des mesures anti-coronavirus, la capacité est actuellement réduite à 60 places. La crise a également d'autres conséquences pour les organisations caritatives. "La collecte de fonds est au point mort en raison du manque d'événements. On entend souvent dire que les commerçants ont du mal, mais cela vaut certainement aussi pour les associations à but non lucratif", ajoute Evy Reviers. Du 4 au 6 septembre, il y aura également un "week-end d'après-été" dans le même hôtel de soins de Middelkerke. (Belga)