La petite Bruxelloise sortie inanimée de l'eau à Hofstade toujours en danger

La petite fille sortie de l'eau inanimée dimanche par des sauveteurs au domaine sportif et récréatif de Hofstade (Zemst, Brabant flamand) est une enfant de 7 ans de Schaerbeek, qui est toujours entre la vie et la mort lundi, selon le parquet de Hal-Vilvorde. Une enquête a été ouverte qui doit déterminer les circonstances exactes de l'accident. "Deux sauveteurs ont remarqué hier le corps inanimé d'une fillette de 7 ans dans l'eau vers 16h40", indique le porte-parole du parquet Gilles Blondeau. "Ils ont sorti la fille de l'eau et ont immédiatement débuté la réanimation, sur la plage." La petite victime a ensuite été emmenée à l'hôpital à Edegem.