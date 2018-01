Un homme brandit un couteau et fonce vers deux policiers dans la gare de Gand: il a été neutralisé de deux balles dans la jambe (vidéo)

La police des chemins de fer a ouvert le feu hier soir dans la gare de Gand Saint-Pierre sur un homme armé d'un couteau qui est entré en hurlant dans la gare. Il a refusé de lâcher son arme et a reçu deux balles dans la jambe.

Un homme s'est dirigé mardi soir vers des policiers dans la gare de Gand-Saint-Pierre, brandissant un couteau, avant d'être neutralisé de deux balles dans la jambe. Grièvement blessé, il a été emmené à l'hôpital et sa vie a rapidement été considérée comme hors de danger. L'assaillant est un Afghan de 28 ans. Il souffre de problèmes d'ordre psychique et ne présente aucun signe de radicalisation, indiquait mercredi matin le parquet de Flandre-Orientale.





Images de caméra de vidéosurveillance: l'assaillant a foncé vers deux policiers

L'enquête appelée à déterminer les circonstances exactes des faits est en cours, précise la porte-parole An Schoonjans. "Des premières images des caméras de vidéosurveillance disponibles, il apparait que l'homme fait irruption dans la station avec un couteau et fonce immédiatement vers deux personnes d'une patrouille de la police des chemins de fer, qui a alors ouvert le feu. L'homme a été emmené à l'hôpital. Il était dans un état critique, mais a entre-temps été opéré, et ses jours ne sont plus en danger", ajoute-t-elle.

Selon la presse flamande, le forcené aurait crié "Allahu Akbar" au moment de foncer sur les agents de Securail. D'après des témoins sur place, l'homme portait un turban blanc sur la tête.





Pourquoi ?

Le laboratoire de la police fédérale s'est rendu sur les lieux de la scène, pour relever les traces et empreintes disponibles. Un expert en armes a également été désigné dans le cadre de l'enquête. Les motivations de l'homme au couteau "ne sont pas encore claires", selon An Schoonjans. "Cela fait l'objet d'une enquête, comme les circonstances précises des faits. Il n'y a pas encore de certitude absolue, quant à l'identité de l'homme en question".

Le parquet confirme que, conformément à la procédure habituelle, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une concerne les agissements de l'individu armé d'un couteau, tandis que l'autre se concentre sur les tirs qui l'ont neutralisé. Un expert en balistique doit notamment éclaircir le déroulé des évènements, et le Comité P est, automatiquement, impliqué dans l'enquête sur le recours aux armes par les policiers. Les premières images iraient dans le sens d'un cas de légitime défense.