La police de Lommel fait usage d'un drone pour interpeller trois cambrioleurs présumés

La police a réussi dimanche à interpeller une bande d'individus surpris lors d'une tentative d'effraction dans une habitation dans les environs de Lommel, dans le Limbourg. Les trois suspects ont été appréhendés grâce à des caméras ANPR et après utilisation d'un drone.





Une habitante avait observé dimanche en journée une Mercedes blanche portant une plaque d'immatriculation allemande garée dans son allée. Après que la dame eut été remarquée par les occupants de la voiture, ceux-ci avaient précipitamment démarré et étaient partis. A l'arrière de sa maison, la femme a vu qu'une vitre avait été brisée. Avec le numéro d'immatriculation relevé par le voisin, la voiture a pu être tracée, et la police s'est lancée à sa poursuite. Les trois individus ont à un moment abandonné le véhicule pour prendre la fuite à pied. Avec l'aide des habitants du quartier, d'un drone et de quelques chiens, la police a cependant réussi à interpeller les trois hommes.