La police de Turnhout tire des coups de feu vers une voiture volée: trois suspects arrêtés

La police de Turnhout a tiré des coups de feu samedi soir vers une voiture volée qui se dirigeait en sa direction. Les tirs n'ont pas fait de blessé. Après des recherches appuyées par un hélicoptère, trois suspects ont été appréhendés.



Une caméra de surveillance a repéré vers 17h30 la voiture volée. Un dispositif policier a été établi pour l'intercepter. Le conducteur a tenté d'éviter la police en utilisant une voie destinée au parking. Des coups de feu ont été tirés mais personne n'a été blessé. La voiture a pu s'échapper mais a été retrouvée un peu plus tard dans Oud-Turnhout, sans ses passagers. La police locale a fait appel à la police fédérale et a pu par la suite intercepter trois suspects. Ils seront entendus et présentés au juge d'instruction.