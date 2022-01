La police libère une jeune Colombienne retenue contre son gré dans une maison en Flandre

Une jeune Colombienne de 22 ans a été retenue contre son gré durant la nuit du réveillon du Nouvel An dans une maison à Curange, près de Hasselt, en province de Limbourg, a indiqué samedi la police locale, qui est intervenue sur place en collaboration avec la police fédérale.

Les unités spéciales de la police fédérale ont fait une descente dans la maison vers 01h00 du matin samedi et ont mis fin à la privation illégale de liberté de la jeune fille. Le suspect serait "un homme avec lequel la victime était en contact depuis la Colombie depuis un certain temps", a déclaré Dorien Baens, le porte-parole de la police de la zone Limburg Regio Hoofdstad. L'homme de 60 ans a été interpellé et emmené au poste de police.