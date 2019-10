La police saisit des aliments périmés depuis plus de deux ans dans des commerces de Gand

La police locale de Gand a contrôlé la semaine dernière 70 commerces et restaurants. Elle y a saisi plus de 4.400 produits. "Dans trois cas, les biens emmenés étaient des denrées alimentaires périmées, et dans certains cas la date de consommation remontait à plus de deux ans", a indiqué la police lundi.



Ces contrôles de grande ampleur comprenaient plusieurs aspects, dont notamment le respect des règles sociales et de sécurité. Plusieurs catégories de commerces étaient concernées: notamment des bars à ongles, des magasins de nuit, des salons de massage, des commerces horeca... La septantaine de lieux contrôlés l'ont été sur base de problèmes antérieurs ou de signalements de partenaires externes. Sur les 4.400 produits confisqués, plus de 2.000 étaient issus du même magasin.