La police tire sur un conducteur armé qui tentait d'éviter un contrôle à Fourons

Le conducteur d'un véhicule immatriculé en Allemagne a tenté d'échapper à un contrôle de police, samedi après-midi à Mouland (Fourons), en tirant vers les policiers.



Une course-poursuite a suivi, jusqu'à Fouron-le-Comte, où l'homme s'est retrouvé coincé. Il a ensuite voulu forcer un automobiliste à lui donner sa voiture en le menaçant avec son arme mais les policiers sont arrivés entretemps et on tiré sur le fuyard. Ce dernier a été sérieusement blessé et emmené à l'hôpital. Le parquet de Limbourg confirme l'incident, survenu vers 16h30. Une femme aurait également été blessée mais le parquet n'a pas confirmé. La police technique et scientifique s'est rendue sur place pour une enquête approfondie.