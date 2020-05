La Reine en visite dans une pépinière de chrysanthèmes à Oostnieuwkerke

(Belga) La reine Mathilde a visité jeudi la pépinière de chrysanthèmes Gediflora à Oostnieuwkerke, en Flandre occidentale. Elle s'y est entretenue avec plusieurs femmes entrepreneures, notamment au sujet de l'impact de la crise du coronavirus sur le secteur de la floriculture en Belgique.

Gediflora, qui met l'accent sur l'entrepreneuriat durable, est une entreprise majeure dans le domaine de la production et distribution de chrysanthèmes. Elien Pieters, qui a repris l'affaire familiale en 2013 et a été désignée "Femme entrepreneure de l'année" en 2020, a réalisé une visite guidée de son entreprise pour la souveraine jeudi. "La Reine a montré beaucoup d'intérêt pour notre projet et son fonctionnement", a affirmé Mme Pieters. La reine Mathilde a également échangé avec plusieurs femmes entrepreneures actives dans le secteur de la floriculture. Ces dernières ont notamment expliqué l'impact de la crise du coronavirus sur leur activité professionnelle. (Belga)