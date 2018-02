La tentative désespérée d'Eric pour retrouver sa fille Nathalie, disparue il y a 27 ans: "Tout est possible"

Le père de Nathalie Geijsbregts, disparue il y a 27 ans à l'âge de 9 ans, espère toujours retrouver sa fille. Pour cela, il lance un appel sur les réseaux sociaux.

Comme chaque année, Eric Geijsbregts illumine la pierre commémorative à sa fille. Un monument placé à l'endroit exact où elle a disparu il y a tout juste 27 ans, à Bertem. C'est à cet endroit qu'il a vu sa fille pour la dernière fois. "Elle est restée seule pendant un instant, et ces quelques minutes lui ont été fatales. C'est très dur", a indiqué Eric Geijsbregts.

Le corps de Nathalie n'a jamais été retrouvé. Dans une tentative désespérée, Eric a lancé cette année un appel sur les réseaux sociaux et a donné rendez-vous au meurtrier ou aux témoins devant la tombe de sa fille. Il a attendu deux heures dans le froid, en vain. "J'espère qu'il me laisse un message pour me dire où elle se trouve. Tout est possible. Regardez ce qu'il s'est passé avec les tueurs du Brabant. Après des années, des éléments neufs sont apparus", a-t-il ajouté.

Le 26 février 1991 retsera à jamais encré dans la mémoire d'Eric. Nathalie aurait 36 ans aujourd'hui. "Je pense tous les jours à elle (...). Elle sera toujours avec moi", a-t-il conclu.

La publication d'Eric sur Facebook a été partagée plus de 5.000 fois.