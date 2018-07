Laurent, un petit Belge surdoué de huit ans, est déjà diplômé du secondaire et pense entamer des études d'ingénieur

Nous vous l'avions déjà présenté il y a deux ans, un jeune surdoué de 8 ans, né à Ostende, vient d'obtenir son diplôme de l'enseignement secondaire. Il est donc en avance d'une dizaine d'années et envisage d'entreprendre des études d'ingénieur. Un véritable phénomène.

Mercredi soir, au milieu d’ados de 17 ou 18 ans, Laurent, 8 ans à peine, recevait son diplôme du secondaire, option math-science. Ses parents ont voulu le mettre à l’honneur jeudi en organisant une conférence de presse pour lui. Il y a expliqué qu’il avait effectué tout son cursus secondaire en un an et demi. "Je suis très fier. Je suis également très heureux d’avoir terminé l’école. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite, je vais y réfléchir pendant deux mois", a détaillé Laurent.





Il y a deux ans, il rêvait de devenir chirurgien ou astronaute



Aujourd’hui, on compte 2,5% de personnes à haut potentiel en Belgique, c’est-à-dire doté d’un QI de 130. Celui de Laurent atteindrait 145. Il y a deux ans, il avait déjà rencontré des journalistes à l’occasion de son entrée en secondaire. À l’époque, son rêve c’était de devenir chirurgien cardiaque ou astronaute. Mais deux ans plus tard, il a changé d’avis et veut devenir ingénieur.



Laurent a encore huit semaines pour décider de ce qu’il va entamer comme études et surtout pour se reposer.