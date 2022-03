Le beau temps a attiré de nombreux touristes à la Côte durant le congé de détente

(Belga) Le beau temps qui a régné lors du congé de détente a attiré davantage de touristes à la mer par rapport à l'an passé, rapporte dimanche l'organisation provinciale du tourisme de Flandre occidentale Westtoer. Selon elle, 40% d'excursionnistes supplémentaires sont venus profiter de l'air marin pendant les vacances.

Le ciel bleu incite généralement de nombreuses personnes à se rendre au littoral, et ce fut encore le cas pendant ce congé de détente. Au total, 600.000 touristes sont allés se promener à la Côte, soit 40% de plus qu'en 2021. Le nombre de nuitées est resté inchangé et s'est établi à un million. Les hôtels ont été particulièrement fréquentés le premier week-end, avec un taux d'occupation allant jusqu'à 80%. Le reste de la semaine a également enregistré de meilleurs résultats que l'année dernière, avec une augmentation de 26%. Environ 20% des clients venaient des pays voisins. Depuis la pandémie de coronavirus, le nombre de réservations en ligne a augmenté de 50%. En ce qui concerne les agences de location, le nombre de réservations était identique à celui de l'année dernière. Le taux d'occupation oscillait autour de 60%. Les propriétaires de résidences secondaires ont également afflué à la Côte pendant les vacances. (Belga)