Le Carnaval d'Alost se fait INCENDIER, en Belgique comme à l'étranger: "C'est blessant, humiliant"

Le Carnaval d'Alost continue de faire parler au lendemain de l'événement. La présence de chars caricaturant les juifs fait polémique et entraîne une vague de réactions.

Les juifs caricatures lors du carnaval d'Alost, cela ne passe pas. Les critiques sont nombreuses après le défilé de ces chars jugés antisémites. Les réactions affluent de toute part. Unia, qui lutte contre le racisme et les discriminations, avait déjà reçu une vingtaine de plaintes à propos de ce carnaval.

Ces caricatures révoltent aussi le comité de coordination des organisations juives de Belgique, visiblement outrée de voir de tels chars déambuler dans les rues. "Cela ravive beaucoup de choses. C'est blessant, humiliant. On est dans la provocation, la stigmatisation. Rien de ce qui est véhiculé comme message lors de ce carnaval n'est justifiable", nous explique Véronique Lederman, membre de ce comité.

Unia, qui avait déjà exprimé ses réserves quant à la présence de ces chars, a décidé de faire de ce dossier une priorité. Mais les réactions ne concernent pas que notre pays. Le Comité Juif Américain a lui aussi réagi, réclamant une action européenne. "Tous les yeux sont en ce moment tournés, avec honte, vers la Belgique, alors que les autorités flamandes et fédérales ont refusé d'empêcher cette démonstration publique et grotesque e haine antisémite et, dans certains cas, la soutienne même ouvertement. L'Union européenne devrait ouvrir une enquête", expliquent-ils.

Du côté d'Alost, on continue à défendre cet événement, regrettant l'incompréhension autour de la mentalité des habitants de la région et de l'approche du carnaval à Alost.