Le chauffard de Courtrai qui a tué un piéton dimanche a un lourd passé: il avait renversé délibérément une personne en 2014

Le conducteur de 28 ans qui a mortellement fauché un homme sur un trottoir dans le centre de Courtrai dimanche soir, avait déjà été condamné en 2014 pour avoir délibérément renversé quelqu'un après une dispute. L'auteur présumé des faits sera déféré devant un juge d'instruction mardi après-midi.



Le soir des faits, l'homme roulait dans le centre de Courtrai à une vitesse beaucoup trop élevée et sous influence avant de perdre le contrôle de son véhicule et de heurter la victime qui se promenait avec deux amis. Les services d'urgence, arrivés rapidement sur les lieux, n'ont rien pu faire. Le conducteur a tenté de prendre la fuite mais a été interpellé un peu plus loin sur la route. Il doit comparaître devant le juge d'instruction mardi dans le courant de l'après-midi.