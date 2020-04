Le coronavirus en Belgique fait exploser le déficit de la Flandre en 2020

Le coronavirus en Belgique met la pression sur l'économie du pays. En Flandre, le déficit du budget 2020 du gouvernement communautaire devrait passer de 436 millions tel que prévu l'automne dernier à 4,14 milliards d'euros. Soit une multiplication par un peu plus de neuf. Le chiffre est issu d'un contrôle budgétaire opéré vendredi par l'équipe de Jan Jambon, le ministre-président flamand.

Le coût des mesures gouvernementales prises ces dernières semaines pour endiguer la crise s'élève à lui seul à 2,5 milliards d'euros, sur base d'une hypothèse d'un confinement prolongé jusqu'au 3 mai. A cela s'ajoute une baisse d'un milliard d'euros de recettes.

Ce calcul se fonde encore sur une estimation d'il y a quelques semaines prévoyant une baisse de 1% du PIB, là où les estimations les plus récentes le voient chuter de 8%, ce qui alourdirait encore le déficit.

Le gouvernement s'est contenté de prendre connaissance des chiffres. Il est trop tôt pour parler de mesures correctrices. "Quand une société est mise autant sous pression qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de regarder aux économies", a commenté le ministre flmaand des Finances, Matthias Diependaele (N-VA), tout en réaffirmant que l'équilibre budgétaire restait l'objectif du gouvernement. Il en appelle à une reprise de l'activité économique au plus vite, dans le respect de la sécurité et de la santé des gens. "Il faut actuellement tout diriger sur la santé des gens, et bientôt aussi sur le redressement économique", a renchéri le ministre-président Jan Jambon.

Un deuxième contrôle budgétaire est programmé en septembre.

