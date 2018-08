Le corps de Wout, disparu, retrouvé en Flandre orientale

Le corps de Wout Christiaens, signalé disparu la semaine passée, a été retrouvé, rapporte dimanche VTM. La cause du décès est pour l'instant inconnue. L'homme âgé de 36 ans était porté disparu depuis samedi dernier. Il avait besoin d'une aide médicale urgente et un avis de recherche avait été diffusé à la demande du parquet de Flandre orientale, section Termonde. Wouter Christiaens avait quitté, aux alentours de 10h00, l'habitation de ses parents située à la Bekelstraat à Saint-Nicolas. Depuis lors, il ne s'était plus manifesté. Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.