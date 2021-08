Le festival de métal Alcatraz a attiré quelque 31.000 spectateurs à Courtrai

(Belga) La 13e édition du festival Alcatraz a attiré ce week-end quelque 31.000 amateurs de métal à Courtrai, a indiqué le porte-parole de l'événement Bernard De Riemacker. Les organisateurs se sont déclarés satisfaits de la manière dont le festival s'est déroulé grâce au Covid Safe Ticket. La distanciation sociale et le port du masque n'étaient en effet pas de mise sur le site de l'événement.

"L'édition a connu un énorme succès et les gens l'ont clairement appréciée", explique Bernard De Riemacker. Pour assister à l'événement, les festivaliers devaient présenter un Covid Safe Ticket et visiblement, cela n'a pas posé problème. "Nos visiteurs connaissaient bien les règles. Nous avons également remarqué que la majorité des festivaliers étaient complètement vaccinés. Au total, nous n'avons eu qu'à effectuer un millier de tests. Parmi ceux-ci, seules trois personnes ont été diagnostiquées positives", poursuit Bernard De Riemacker. Les organisateurs jettent donc un regard satisfait sur l'événement. "Nous sommes fiers d'avoir mené à bien ce projet et nous remarquons beaucoup de gratitude de la part de nos festivaliers. Le soulagement est visiblement grand pour tous ceux qui attendaient cela." Le groupe de métal Amenra clôturera dimanche soir le festival. (Belga)