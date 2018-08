Le feu reprend au port d'Anvers dans un entrepôt rempli de sulfure de nickel: les riverains doivent garder leurs fenêtres fermées

La phase d'urgence communale a été déclenchée dimanche matin à Anvers en raison des fumées qui se dégagent d'un incendie survenu au port samedi. Celles-ci causent des irritations et difficultés respiratoires, ont indiqué les autorités de la ville.





Il est conseillé aux automobilistes qui passent dans la région de couper leur système de ventilation



L'incendie s'est déclaré samedi matin dans un entrepôt de 6.000 m2 rempli de sulfure de nickel. Sur base de mesures effectuées par les autorités, des bateaux et entreprises dans un rayon de 1,8 km ont été évacués. La navigation et la circulation à proximité ont été limitées. Les citoyens d'Ekeren, Stabroek et Kapellen pourraient être incommodés par les fumées. Ils sont invités à garder leurs fenêtres fermées. Il est aussi conseillé aux automobilistes qui passent dans la région de couper leur système de ventilation. Les flammes ne sont toujours pas sous contrôle.