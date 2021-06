Le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, a appelé au respect des sauveteurs lors du coup d'envoi de la saison estivale à la Côte. À partir du 15 juin, au moins un poste de sauvetage sera ouvert dans chaque commune côtière.

La saison de baignade est officiellement lancée ce vendredi. "Nos sauveteurs sont un maillon essentiel de notre sécurité. C'est pourquoi j'appelle tout un chacun à leur témoigner davantage de respect", a indiqué Carl Decaluwé.

L'année dernière, plusieurs incidents visant des sauveteurs ont émaillé l'été, notamment à Blankenberge. Le gouverneur a également exhorté les sauveteurs à se faire vacciner le plus rapidement possible et appelé les bourgmestres du littoral à les faire figurer en haut des listes de réserve. "Je demande à toute personne qui en a les moyens de vacciner les sauveteurs en priorité. Ils doivent pouvoir secourir les personnes qui en ont besoin en toute sécurité", a-t-il affirmé.

A partir du 1er juillet, les 82 postes de sauvetage du littoral seront opérationnels. Les baignades en mer ne sont autorisées que dans les zones surveillées.