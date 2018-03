Le hall sportif et la piscine de Leeuw-Saint-Pierre évacués: le bâtiment risque de s'effondrer

Le hall sportif et la piscine du Wildersportcomplex de Leeuw-Saint-Pierre ont été évacués samedi en raison d'un risque d'effondrement, a indiqué la commune. Une poutre du plafond a commencé à craquer samedi matin, ce qui a entraîné l'apparition de fissures dans le mur séparant le hall sportif et la piscine. Les 150 personnes présentes au moment des faits ont été priées de quitter le bâtiment et le complexe sportif a été fermé.



"En raison d'un problème technique, le bourgmestre a décidé de fermer le hall sportif et la piscine de Zuun sur base de l'avis des pompiers", a-t-on appris auprès de la commune. Le complexe restera sans doute fermé lundi. La commune fera venir un expert afin d'évaluer la stabilité du bâtiment.