Le magasin Ikea de Zaventem brièvement évacué après l'incendie d'un véhicule

Le site du magasin Ikea de Zaventem a dû être temporairement évacué mardi après-midi, en raison d'un incendie dans le parking souterrain, indiquent plusieurs médias. L'information est confirmée par les services de secours.

L'évacuation a eu lieu peu après 13h00, après l'apparition de feu dans un véhicule stationné en souterrain, ce qui a déclenché l'alarme. Des travailleurs du magasin ont évacué tous les clients et ont eux-mêmes éteint les flammes. La police et les pompiers se sont rendus sur place. Seul le véhicule concerné a été endommagé, et il n'y a pas eu de blessé. Après environ une demi-heure, les clients ont pu reprendre leurs courses.