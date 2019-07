Le mystère autour d'un bunker nazi oublié en Flandre enfin percé? Un féru d'histoire pense l'avoir trouvé au fond de ce puits

Un journaliste local a fait une découverte étonnante en Flandre, à Wevelgem, près de Courtrai. Passionné d'histoire, il avait entendu parler de l'existence d'un bunker construit par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Disparu depuis, le reporter a finalement trouvé un accès tout au fond d'un puits. Des études doivent encore déterminer s'il s'agit bien d'un bâtiment nazi.

La rumeur courait depuis des années, elle est désormais devenue réelle. Un journaliste local passionné par les bâtiments et les lieux oubliés décide de descendre dans un puits utilisé par la ville pour arroser les plantes. A 5 mètres de profondeur, derrière une porte fermée, il découvre des couloirs et des chambres.



"Dès que nous avons installé les pompes, le niveau d’eau a commencé à baisser. C’est là que sont apparues toute une série de portes et on a découvert une sorte de complexe", explique Jan Seynhaeve, bourgmestre de Wevelgem.

Un hôpital ou un simple abri?

Le complexe comprenant une dizaine de chambres avec tout au bout, des portes encore fermées. Le journaliste qui a découvert les lieux est persuadé est persuadé qu’il s’agit d’un hôpital utilisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs historiens en doutent. "Pour moi, il s’agit d’un abri, un abri souterrain bétonné en cas d’attaque aérienne, construit par les Allemands vers 1943 lorsque les Américains et les Anglais ont commencé à bombarder Courtrai et l’aérodrome de Wevelgem", réagit Franky Bostyn, historien à l'Institut War heritage.



Qu’importe, les autorités locales comptent bien exploiter cette découverte. "S’il est confirmé après enquête qu’il s’agit bien d’un bâtiment utilisé par les Nazis, nous devons sérieusement considérer le potentiel touristique de cet endroit", confie le bourgmestre.



En attendant les études, le puits a été refermé.