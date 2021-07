Le niveau des eaux dans le Limbourg et le Brabant flamand reste très élevé

(Belga) Le niveau de l'eau est encore très élevé dans de nombreux endroits du Limbourg et du Brabant flamand. Il faudra encore plusieurs jours avant que la situation ne se normalise, indique l'Agence flamande de l'environnement (VMM) dimanche après-midi. À certains endroits, des routes et des maisons sont encore sous l'eau, mais en général, le niveau de l'eau diminue progressivement.

Dans le bassin du Démer, les niveaux d'eau sont élevés à très élevés. Tous les réservoirs sont utilisés. Le niveau d'eau sur le Winge et le Grote Losting à Rotselaar a atteint son maximum. La Gette et la Velpe ont également atteint leur maximum. A plusieurs endroits le long de ces deux cours d'eau, des mesures ont été prises pour utiliser une capacité tampon supplémentaire. À Sint-Joris-Weert, dans le Brabant flamand, la Dyle a dépassé le niveau d'alarme. Le long de la Neerijsebaan, les inondations sont critiques, bien que le niveau baisse également à cet endroit. Le réservoir d'Egenhoven est rempli à ras bord, ce qui provoque l'inondation d'une partie du parking situé le long de l'autoroute E40 près de Louvain. L'eau est en partie évacuée dans le canal Leuven-Dyle. Dans le bassin de l'Escaut inférieur, des inondations importantes et non critiques sont attendues à Londerzeel au cours de la journée. En raison des précipitations prolongées, les parties en aval de ces cours d'eau pourraient maintenir leurs niveaux d'eau élevés pendant une longue période, souligne la VMM. (Belga)