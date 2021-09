Le parquet enquête sur les entreprises liées à l'organisation du Pukkelpop: un article évoque des détournements de fonds

Le parquet du Limbourg ouvre une enquête pour d'éventuelles irrégularités dans le chef des entreprises de l'organisateur du festival Pukkelpop, Chokri Mahassine. Cette enquête survient après un article publié sur le site satyrique "'t Scheldt" qui évoquait des détournements de fonds et des conflits d'intérêts, rapportent ce jeudi Het Nieuwsblad, De Standaard et het Belang van Limburg.



Le porte-parole du parquet Pieter Strauven souligne que toutes les personnes et organisations impliquées restent présumées innocentes. M. Mahassine se dit surpris de l'ouverture d'une enquête: "Je n'en ai pas encore été informé, j'attends d'avoir des nouvelles de l'enquête pour savoir de quoi il s'agit précisément", a-t-il commenté. "Nous avons dû nous professionnaliser au cours des années passées et c'est pourquoi des spécialistes ont mis à jour notre organisation structurellement. J'ai toute confiance dans leur professionnalisme", a-t-il ajouté.