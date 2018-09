Le toit du Delhaize d'Opwijk s'est effondré sous le poids de la pluie: "Le personnel a entendu le plafond se fissurer et tout le monde a couru à l'avant du magasin"

En Flandre, le toit de l'AD Delhaize d'Opwijk (Brabant flamand) s'est effondré hier soir vers 18H sous le poids des pluies diluviennes. Il y avait des clients dans le magasin au moment des faits. Miraculeusement, personne n'a été blessé. Le magasin restera fermé aujourd'hui, nous renseigne le site HLN.

"J'étais à l'arrière du magasin avec une douzaine d'autres clients", raconte Antoine Vermeiren, un client âgé de 77 ans au journal HLN . "Quand Soudainement, quelqu'un du staff nous a appelé pour s'assurer que nous étions devant. J'ai dû marcher pour ma vie ... Avec un bruit assourdissant, le toit s'est effondré, comme si une bombe avait explosé. "

Outre divers clients, une quinzaine d’employés étaient également présents. Heureusement, personne n'a été blessé. "Le personnel a entendu le toit se fissurer et tout le monde a été appelé à l'avant du magasin le plus rapidement possible", selon des sources bien informées. "Tout le monde était donc en sécurité lorsque le toit s’est effondré quelques secondes plus tard", rapporte ce matin le site de HLN.

A Alost, Zellik et Grand-Bigard, des inondations ont également été reportées, de même que sur deux bandes de l'E40 en direction de Gand, ce qui a provoqué de gros bouchons en pleine heure de pointe.