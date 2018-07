Le trafic ferroviaire interrompu entre Courtrai et Deinze à cause d'un accident à Waregem

Le trafic ferroviaire entre Courtrai et Deinze est interrompu depuis vendredi 07h00 à la suite d'un accident de personne à la gare de Waregem, indique la SNCB, qui a mis en place des bus de remplacement.



Le train impliqué dans l'accident reliait Anvers-Central à Poperinge. A la suite de l'accident, plus aucun train ne roule entre Courtrai et Gand-Saint-Pierre, selon un porte-parole de la SNCB.

Les trains en provenance de Courtrai qui roulent vers Bruxelles sont déviés par Denderleeuw.