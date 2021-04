300 fêtards réunis dans un hangar à Leeuw-Saint-Pierre: à l'arrivée de la police, certains tentent de s'échapper par le toit

La police a mis fin samedi soir à une fête rassemblant quelque 300 personnes à Leeuw-Saint-Pierre, dans le Brabant flamand.

Les agents ont essuyé des jets de bouteille en verre, mais aucun d'entre eux n'a été touché. Plusieurs personnes se sont en revanche blessées en tentant de prendre la fuite par le toit, a indiqué dimanche la zone de police Zennevallei (Hal/Beersel/Leeuw-Saint-Pierre).



La police a été avertie vers 04h00, dans la nuit de samedi à dimanche, de nombreuses allées et venues de voitures et de taxis.

"Lorsqu'une équipe s'est rendue sur les lieux, nos agents ont découvert une rave party rassemblant de 200 à 300 personnes dans un hangar", a commenté la police. Les zones de police environnantes et la police fédérale ont été appelées en renfort.

Une identification des individus sur base des images

Alors que des agents essuyaient des jets de bouteille en verre, certaines personnes ont tenté de s'échapper par le toit du hangar.

"Nous avons pu identifier une dizaine de personnes, dont l'organisateur présumé de la fête, pour lesquelles des PV ont été dressés", a précisé la police, qui a saisi du matériel musical et filmé l'intervention. "Nous tenterons d'identifier les participants sur base des images". Selon la police, les fêtards étaient principalement âgés de 20 à 30 ans et originaires de Bruxelles et d'autres régions.