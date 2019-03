Les loups Naya et August responsables de la mort de quatre moutons dans le Limbourg

Les loups Naya et August chassent ensemble et sont très vraisemblablement responsables de la mort de quatre moutons dans la province du Limbourg, indique jeudi l'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (INBO), sur base d'analyses ADN réalisées sur les carcasses. L'institut a prélevé des échantillons sur quatre moutons retrouvés morts dans la province du Limbourg, sur le territoire des loups Naya et August. Sur trois d'entre eux, "deux ADN de loups différents ont été relevés et la chance est très faible pour qu'il s'agisse d'autres individus que Naya et August", explique un porte-parole de l'institut. La présence des deux ADN suggère que Naya et August chassent ensemble, ajoute-t-il. "C'est la période de l'accouplement et il y a de fortes chances pour qu'en mai, des petits louveteaux naissent", prédit le porte-parole.L'INBO recommande de mieux clôturer les pâturages de moutons afin d'éviter de tels incidents.