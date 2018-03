Les organisateurs du Tour des Flandres demandent de laisser les sacs à dos à la maison

(Belga) L'interdiction visant les sacs à dos en vigueur l'année dernière lors du Tour des Flandres ne sera plus d'application lors de l'édition 2018 de la course cycliste, qui se déroulera ce dimanche 1er avril. Les organisateurs invitent toutefois les spectateurs à laisser leur sac à doc ainsi que les autres types de sacs à la maison.

A nouveau, des zones de sécurité, au nombre de 15, seront mises en place dans lesquelles s'appliqueront des mesures de sécurité supplémentaires. Quelque 140 secouristes seront mobilisés et 14 postes de secours seront installés pour ce grand rassemblement populaire. Au total, près de 2.070 signaleurs seront postés tout le long du parcours de 266,5 kilomètres, qui verra les cyclistes franchir 18 côtes, cinq secteurs pavés et grimper le mythique mur de Grammont. L'organisation a également prévu le concours de 380 stewards. Trente et une communes de Flandre sont concernées par le passage de cette 102e édition du Tour des Flandres, en marge duquel 147 évènements accessoires seront organisés. Comme de coutume, le samedi précédant la course verra les cyclistes amateurs qui le souhaitent parcourir le tracé du Tour des Flandres. Le nombre maximum de participants a été fixé à 16.000.