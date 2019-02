Les premiers éléments de l'enquête sur le vol d'une banque d'Anvers via les égouts: un plan bien préparé mais périlleux

L'enquête au sujet de l'effraction commise dimanche dans une filiale de la banque BNP Paribas Fortis à Anvers, sur la Belgiëlei, est en cours. Une firme spécialisée dans l'entretien des égouts et la société gérant les conduites d'eau sont, entre autres, venues sur place pour assister les enquêteurs. Ce serait en effet depuis les égouts que les auteurs, qui courent toujours, auraient atteint la salle des coffres, en passant par des tunnels.



Les clients de l'agence indiquent ne recevoir que peu d'informations de la part de la banque.





Les voleurs en cavale



La police a pu constater dimanche que les voleurs présumés avaient pénétré dans la salle des coffres par un trou dans le sol de cette salle, relié aux égouts. Différents coffres avaient été forcés. Des auteurs, il ne restait alors déjà aucune trace, que ce soit sur les lieux des faits ou là où débouchait un autre tunnel creusé depuis l'égout, dans la Nerviërsstraat.



Le butin potentiel restait inconnu lundi, BNP Paris Fortis et le parquet gardant tous deux le silence à ce sujet.





Un plan minutieux mais risqué



Tout semble indiquer que l'attaque était bien préparée. Dans les égouts, différents objets ont été retrouvés, dont un matelas. L'opération aurait pourtant été assez périlleuse, selon l'ingénieur Els Liekens d'Aquafin, société flamande qui gère l'infrastructure de traitement des eaux usées. S'exprimant lundi matin sur les ondes de Radio 2, elle a indiqué que les tuyaux des égouts sont de taille très variable à cet endroit, ce qui veut dire qu'ils peuvent rapidement se remplir en cas de pluie, par exemple. Dans une telle situation, il aurait été dangereux d'y circuler, d'autant plus que des quantités dangereuses de gaz provenant des eaux usées peuvent s'y accumuler, selon elle. Le fait de creuser des tunnels depuis les égouts peut aussi causer des affaissements.





Inquiets, les clients veulent savoir si leur coffre a été ciblé



Des clients de la banque se sont en tout cas présentés lundi, inquiets, entre autres des membres de communautés juive et indienne du quartier. Certains espéraient savoir si leur coffre faisait partie de ceux forcés par les malfrats. Sur place, différents clients ont cependant indiqué n'avoir reçu que très peu d'informations de la part de la banque.



La fédération du secteur financier Febelfin a souligné que le manque d'informations ne découlait pas d'une décision de la banque, mais qu'il s'agissait de la procédure habituelle pour les assurances. "Nous comprenons évidemment l'inquiétude des personnes qui louent un coffre dans la banque concernée. Mais cette dernière est obligée de suivre la procédure. C'est la même que celle qui s'applique en cas de vol, d'incendie ou de dégât des eaux".



Selon Febelfin, ont doit d'abord déterminer quels coffres ont été forcés. La banque doit ensuite contacter tous les clients qui louent un coffre-fort afin de leur demander de déclarer sur l'honneur le contenu. Enfin, la banque prend contact avec les victimes effectives du cambriolage.