Les sections principales du pont cyclo-piéton ont été installées sur le ring de Bruxelles

(Belga) Les deux plus grandes sections du nouveau pont pour cyclistes et piétons qui surplombera le ring de Bruxelles ont été placées sans encombre dans la nuit de samedi à dimanche à Zaventem. La passerelle devrait pouvoir être empruntée dès la fin du mois de mars.

Les deux premières parties du pont avaient déjà été installées le week-end dernier. Ce week-end, c'était au tour des troisième et quatrième sections. À cet effet, l'ensemble du ring de Bruxelles a été fermé à la circulation dans les deux sens de samedi soir à 22h00 à dimanche matin à 08h00. Les usagers de la route peuvent prendre la R22, sans avoir à suivre une déviation supplémentaire. "L'installation du pont est une opération complexe", a expliqué Marijn Struyf, porte-parole de la Werkvennootschap, l'agence qui gère la coordination de projets flamands pour la mobilité. "Les grues utilisées ne doivent pas endommager la chaussée et les tabliers du pont pèsent jusqu'à 80 tonnes chacun. C'est un véritable exploit de les mettre en place, mais nos techniciens y sont parvenus." Les deux dernières sections du pont seront installées le week-end prochain. Il faudra ensuite procéder à l'asphaltage et installer l'éclairage. Les premiers cyclistes devraient pouvoir emprunter le pont entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. (Belga)