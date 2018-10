Les Wallons encouragés à postuler en Flandre du 8 au 12 octobre

(Belga) Du 8 au 12 octobre, le Forem et le VDAB vont unir leurs forces pour encourager la mobilité interrégionale, à l'occasion de la semaine du "travail en Flandre", a indiqué vendredi l'organisme wallon de service à l'emploi qui a aidé plus de 27.000 Wallons à trouver un emploi en Flandre l'an dernier.

Une trentaine d'activités seront organisées pour encourager les demandeurs d'emploi à postuler également en Flandre. Ces derniers auront l'occasion de s'informer sur les opportunités de travail dans le nord du pays, rechercher des offres d'emploi, faire le point sur leur niveau en langue, s'informer sur les formations possibles, s'inscrire comme demandeur d'emploi sur le site du VDAB, corriger leur CV et lettre de motivation en néerlandais et faire des simulations d'entretien d'embauche. Des permanences, coachings individuels et séances d'information sont organisés partout en Wallonie, deux Job Days (à Liège et Louvain-La-Neuve le 12 octobre) entre des demandeurs d'emploi wallons et des employeurs néerlandophones seront également organisés. Un troisième Job Day sera organisé à Mouscron le 25 octobre prochain. Contrairement aux idées reçues, plus de 80% des offres d'emploi diffusées sur le territoire wallon concernant un job en Flandre ne demandent pas ou peu de connaissance du néerlandais, souligne toutefois le Forem dans son communiqué. Depuis janvier 2018, le Forem a publié plus de 83.000 opportunités d'emploi du VDAB. (Belga)