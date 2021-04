Leurs 27 animaux vivaient dans l'insalubrité: un père et son fils s'énervent lors de la saisie des bêtes et se font arrêter

La police locale de la zone Carma a interpellé mardi à Genk un homme de 57 ans ainsi que son fils âgé de 25 ans en raison de leur comportement agressif envers l'équipe chargée de leur retirer 27 animaux négligés. Les deux hommes, qui ont depuis retrouvé leur liberté, seront plus tard interrogés pour rébellion et négligence vis-à-vis d'animaux.



La police et le service d'inspection du bien-être animal flamand ont saisi douze chiens, huit perruches, cinq calopsittes et deux perroquets vivant dans des conditions inadaptées et l'insalubrité d'une habitation à Genk.

Le propriétaire des animaux et son fils, venu sur place depuis Hasselt, ont été arrêtés après s'être violemment opposés à la saisie des bêtes. Personne n'a été blessé lors de l'incident et plusieurs refuges ont accueilli les animaux saisis.