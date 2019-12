Limbourg: le Parquet découvre 13 laboratoires clandestins de drogue (vidéo)

Le Parquet du Limbourg a découvert 13 laboratoires clandestins de drogue depuis le début de l'année. Du crystal meth, plus précisément. Une drogue dangereuse à consommer, mais aussi, à fabriquer en raison des risques d'explosion.

C'était le 25 octobre dernier à Bilzen. Un laboratoire de chimie est découvert dans les décombres d'un incendie: on y produisait des milliers d'amphétamines de synthèse. Parmi elles, le crystal meth: une drogue beaucoup plus puissante que les autres et surtout plus chère car vendue 100 euros le gramme.

"C'est alarmant parce que c'est la troisième fois qu'un laboratoire de ce type est découvert dans le pays. C'est alarmant parce que c'est très dangereux", a indiqué Anja De Schutter, porte-parole du Parquet du Limbourg, au micro de notre journaliste Fanny Dehaye.

S'il constitue un gain colossal pour ses producteurs, principalement des organisations criminelles sud-américaines, les effets du crystal meth sur la santé sont désastreux: lésions cérébrales, paranoïa, convulsions, notamment.

Des dangers tant pour les consommateurs que les voisins de ces laboratoires clandestins qui inhalent ces substances. "Le danger est énorme. On parle là de produits très dangereux, de produits qui sont vendus très cher aussi. Le but de ces organisations est de réaliser un profit, énormément de profits à court terme; ce qui signifie qu'on ne doit pas lésiner sur la sécurité", a encore précisé Anja De Schutter.

Le Parquet du Limbourg appelle tous les citoyens à dénoncer anonymement ces commerces clandestins via ce numéro gratuit: 0800/20.877.