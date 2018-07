Lommel: des voitures mal garées empêchent les secours d'intervenir alors qu'un homme se noie

Vendredi après-midi, un homme de 41 ans est décédé après avoir plongé dans une ancienne fosse d'extraction de sable derrière le port de plaisance De Meerpaal à Lommel. L'homme n'a pas respecté l'interdiction de nager et s'est jeté à l'eau depuis une jetée en bois. Des badauds ont cherché le téméraire qui ne réapparaissait pas à la surface et ont pu le sortir de l'eau. Les services de secours ont éprouvé d'importantes difficultés à atteindre la victime, l'accès étant bloqué par des voitures mal garées.



L'accident s'est produit vendredi peu avant 16h00. Si dans une partie du bassin, au Parelstrand, il est autorisé de nager, il est interdit d'aller se baigner en dehors de cette zone. "C'est un bassin avec beaucoup de courants sous-marins", a expliqué le commissaire Dirk Voordeckers. Après avoir sorti l'homme de l'eau, les personnes présentes ont tenté de le réanimer et appelé les secours qui ont été bloqués par des voitures mal garées. La police a été appelée pour évacuer les voitures qui obstruaient le passage mais ces derniers ont perdu de précieuses minutes puisque la victime est décédée alors qu'elle était emmenée à l'hôpital. Les automobilistes en infraction ont été verbalisés et les pompiers ont détruit la jetée d'où l'homme avait sauté.