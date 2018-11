Louvain: accident de travail mortel dans un grand centre de recherche en technologies

Un travailleur d'une entreprise externe a perdu la vie après avoir été écrasé par un chariot élévateur à fourche dans l'entreprise IMEC à Louvain, rapporte lundi la chaîne locale Rob-TV. Les informations ont été confirmées par la police locale de Louvain et par la société elle-même. Les causes exactes et les circonstances de l'accident n'ont pas encore pu être établies.



"Malheureusement, nous pouvons confirmer qu'un employé d'une société externe est décédé des suites d'un accident", a déclaré le porte-parole d'IMEC, Hanne Degans. "C'est un coup dur. Toutes nos pensées vont à ses collègues, sa famille et ses amis. Nous attendons les suites de l'enquête." IMEC est le plus grand centre de recherche européen indépendant dans le domaine de la microélectronique, des nanotechnologies, des méthodes de conception et des technologies pour les systèmes TIC.