Louvain: un témoin filme une tentative de vol de vélos pliants

Des voleurs de vélos ont été interpellés mardi à la gare de Louvain (Brabant flamand) lors de deux opérations distinctes. A chaque fois, les suspects ont été repérés par des témoins. L'un d'eux a filmé l'une des tentatives de vol d'un vélo pliant avec son téléphone portable, indique la police de Louvain mercredi.



Le premier duo, originaire de Charleroi, a tenté de voler un vélo pliant onéreux dans une remise à vélo située sur la Tiensevest. Ils ont essayé en vain de couper le cadenas du vélo à l'aide d'une meuleuse. Un témoin a filmé les faits avec son téléphone portable et a alerté la police de Louvain. Les suspects ont été rapidement retrouvés dans le quartier. Dans leur sac à dos, ils ont retrouvé le matériel avec un chargeur de batterie et des disques de rechange, ainsi que toute une gamme de clés pour différents types de serrures de cadenas de vélo. Quelques temps plus tard, un nouveau témoin a rapporté que deux autres hommes essayaient de voler des vélos au même endroit. Deux individus sans-papiers âgés d'une vingtaine d'années ont été pris en flagrant délit. Dans leur sac à dos, une paire de pinces a été retrouvée. Le parquet de Louvain a nommé un juge d'instruction pour ces deux faits.