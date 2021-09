75% du centre-ville réservés au vélo: comment Louvain tente de devenir une ville modèle pour les cyclistes

La ville de Louvain, en Flandre, se profile comme une ville modèle pour les cyclistes. Depuis quatre ans, elle organise toutes ces infrastructures pour laisser plus de place au vélo. Et ce, pour deux raisons principales.



La première est évidemment liée à la pollution. La deuxième réside dans le fait que ces dernières années la ville de Louvain s'est fortement développée au niveau économique, mais aussi avec l'arrivée de 15.000 nouveaux habitants. Il fallait donc gérer la circulation dans le centre-ville, même si Louvain n'est pas une très grande ville, et pour cela les autorités ont pris diverses mesures.



Il y a 4-5 ans de cela, il y a eu un plan de mobilité qui a été lancé pour empêcher les voitures d'accéder facilement au centre, de traverser la ville de façon inutile. Ainsi, il y a eu évidemment la volonté de privilégier le vélo. Il faut notamment savoir qu'il y a 60.000 étudiants dans cette ville et donc 75% de la superficie du centre-ville est consacrée au vélo. Il y a également des zones où on privilégie la circulation à vélo ou pour les piétons avec notamment les vélos qui peuvent rouler à deux de front. De fait, ils ne peuvent pas être dépassés par les voitures qui doivent respecter le 30km/h.



Pour gérer ces milliers de vélos qui circulent chaque jour, il faut aussi des parkings. Pour que ce ne soit pas le chaos sur les trottoirs a ville a construit en souterrain des parkings, notamment près de la gare de Louvain. Ces parkings devraient accueillir très prochainement 4.000 vélos pour permettre une meilleure circulation.



Il y a évidemment des inconvénients : les accidents évidemment sont plus nombreux pour des cyclistes, ce sont des usagers faibles et il faut donc privilégier des campagnes de prévention pour que les étudiants, notamment, roulent de façon ordonnée et avec des vélos sûrs, équipés d'éclairages.