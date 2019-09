Mais quelle est cette mauvaise odeur qui incommode les habitants de Kraainem?

A Kraainem, il y a des champs, et chaque année (parfois deux fois par an), il faut épandre. L'épandage se fait habituellement avec du lisier ou du fumier. Mais cette fois-ci c'est de la boue d'épuration chaulée qui a été épandue, et cela sent très mauvais.

L’utilisation de matières fertilisantes est strictement réglée en Flandre. L’autorité compétente est la "Mestbank", division de la VLM (Vlaamse Landmaatchapij), qui impose aux agriculteurs une limitation stricte des quantités épandues et définit clairement des périodes d’épandage afin de ne pas nuire à l’environnement. Ici, cela doit être fait avant le 15 septembre.

Et depuis plusieurs jours, les habitants de Kraainem font face à un vent de ruralité, raison pour laquelle une odeur nauséabonde inonde le quartier de la rue Jules Adant.

"Ce n'est absolument pas nuisible pour la santé , assure Elisabeth de Foestraets, échevine en charge de l’environnement. Ce sont des engrais organiques, absolument pas chimiques. L'odeur va s'estomper".