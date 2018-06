Malines: un homme chute sur le chantier de sa maison et décède

Un homme de 31 ans est décédé dimanche à Malines, dans le quartier Battel, à la suite d'une chute sur le chantier de sa propre maison, indique lundi la section malinoise du parquet d'Anvers.

L'homme a fait une lourde chute quand l'échelle via laquelle il voulait atteindre l'étage supérieur a glissé. L'homme est tombé à travers un trou dans le sol, pour atterrir 6 mètres plus bas dans la cave. Il est sans doute décédé sur le coup.



L'individu était peu avant venu déposer quelques meubles dans la maison, avec l'aide d'une voisine. Cette dernière a entendu la chute et a prévenu les secours, mais l'homme était déjà décédé quand ceux-ci sont arrivés sur place.