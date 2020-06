Manifestation contre les violences policières à Anvers: une centaine de personnes interpellées

Entre 100 et 150 manifestants ont été interpellés à Anvers en marge de l'action contre les violences policières aux Etats-Unis organisée dimanche après-midi, a indiqué la police locale. Selon cette dernière, les personnes interpellées s'étaient regroupées sur une autre place au terme de la première action et elles ne respectaient pas les mesures de distanciation physique édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



Entre 1.200 et 1.400 personnes ont manifesté pacifiquement dimanche après-midi à Anvers sous le slogan "Black lives matter". Au terme de cette action, un groupe important s'est toutefois rendu sur la Place Verte, sans respecter les mesures de sécurité sanitaire. La police leur a demandé de quitter les lieux, ce que certains ont refusé. Entre 100 et 150 manifestants ont finalement été interpellés. Ils peuvent s'attendre à une sanction administrative.