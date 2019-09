Marche de l'extrême droite interdite à Bruxelles: 43 personnes arrêtées

Quarante-trois personnes ont été arrêtées administrativement en lien avec la marche de l'extrême droite interdite ce dimanche à Bruxelles. Six d'entre elles l'ont été vers 12h30 rue du Marché, à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué Mathieu Henroteau, porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere). Trente-sept autres ont également fait l'objet d'une arrestation administrative entre 13h50 et 14h30 aux alentours de la place d'Espagne à Bruxelles-Ville, lieu de rassemblement initialement prévu, a ajouté la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere.







Les personnes arrêtées à Saint-Josse-ten-Noode ont été identifiées comme étant liées à des milieux d'extrême droite. Des éléments probants indiquaient aux policiers que ces individus avaient l'intention de participer à des actions liées à la manifestation interdite par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. La police a donc décidé d'agir de manière préventive en les privant de leur liberté.

La plate-forme citoyenne de soutien aux réfugiés avaient eu vent d'informations indiquant que des groupes prévoyaient de venir à Bruxelles, malgré l'interdiction du bourgmestre Philippe Close, pour "nettoyer" certains quartiers, et plus particulièrement le quartier nord. Les policiers de Bruxelles-Ixelles ont dans un premier temps indiqué aux manifestants de la place d'Espagne que l'action avait été interdite. "Ils ne voulaient, malgré tout, pas partir", a expliqué Ilse Van de keere. "D'après les contrôles, dont des fouilles, il s'est avéré que de nombreuses personnes étaient connues pour des faits de rébellion, violences, discriminations..."

Mme Van de keere a assuré vers 15h00 que la situation était entre-temps revenue à la normale place d'Espagne.