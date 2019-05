Meurtre de Julie Van Espen: près de 15.000 personnes dans les rue d'Anvers (photos)

Les participants affluaient dimanche, en début d'après-midi, à Anvers, pour la marche silencieuse contre les violences sexuelles et toutes les autres formes de violence, organisée après la mort de Julie Van Espen, cette étudiante de 23 ans originaire de Schilde tuée par un violeur récidiviste en aveux.

Quelque 15.000 participants, selon un bilan de police, participent, dimanche après-midi à Anvers, à la marche silencieuse contre les violences sexuelles et toutes les autres formes de violence, organisée après la mort de Julie Van Espen, cette étudiante de 23 ans originaire de Schilde tuée par un violeur récidiviste en aveux.



La marche s'est élancée vers 14h de la Koningin Astridplein et devait parcourir une partie du centre-ville d'Anvers pour se terminer sur la Steenplein, où un moment de recueillement est prévu pour toutes les victimes de violences, parmi lesquelles Julie Van Espen, tuée le week-end dernier dans la région d'Anvers. Des premières estimations de la police avaient fait état 8.000 puis de plus de 10.000 participants. Trois amies de Julie Van Espen ont pris l'initiative d'organiser cette marche de protestation contre toutes les formes de violences et contre les violences sexuelles en particulier.

©RTL INFO