MYSTÈRE: des restes d'un oiseau marin disparu trouvés sur la côte belge

Des ossements d'un oiseau de mer disparu, le Grand Pingouin, ont été retrouvés sur des plages belges, annonce mercredi l'Institut flamand de la Mer (VLIZ). L'oiseau s'est éteint en 1844 et vivait jusqu'alors dans le nord de l'océan Atlantique et en mer du Nord. C'est la première fois que des restes de l'oiseau sont découverts sur nos côtes.



Le Grand Pingouin, incapable de voler, mesurait environ 75 centimètres et pesait à peu près 5kg. L'espèce s'est éteinte vers 1844 en conséquence directe de la chasse humaine. Des restes de l'animal ont déjà été retrouvés aux Pays-Bas ces dernières années, mais c'est la première fois qu'on en retrouve sur des plages belges. En novembre de l'année dernière, le paléontologue amateur Sven Delandat a trouvé l'humérus d'un oiseau sur la plage de Blankenberge-Zeebrugge. "J'ai ramené l'os à la maison, j'ai essayé de l'identifier, mais il ne correspondait à aucun os de ma collection. J'ai commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'une trouvaille très spéciale".

Sven a contacté le VLIZ qui a fait appel à l'expert Bram Langeveld du Musée d'histoire naturelle de Rotterdam. Entre-temps, il s'est avéré qu'une autre promeneuse, Sonja Luypaert, avait trouvé un humérus de Grand Pingouin sur la plage d'Ostende en octobre 2021.