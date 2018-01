Nabil est rescapé de l'explosion d'Anvers: "À 8 heures du matin, il y avait déjà une odeur de gaz dans toute la maison"

Deux morts et 14 blessés: c'est le dernier bilan de l'explosion qui s'est produite hier soir à Anvers. Une déflagration spectaculaire a secoué tout un quartier, trois immeubles se sont effondrés. Les recherches sous les décombres se sont poursuivies toute la journée. Nabil Diouane habitait au dernier étage du bâtiment le plus touché par l’explosion: "À 8 heures du matin, il y avait déjà une odeur de gaz dans toute la maison. Mais le patron du restaurant a répondu qu’il n’y avait pas besoin d’appeler la police, ou un autre service, pour une odeur de gaz. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait quelque chose de pas très légal, et il ne voulait pas de la présence de la police", explique-t-il. Le jeune homme n'a pas prévenu les secours et a essayé de joindre son propriétaire.





"S’il y a une fuite, normalement, on appelle les pompiers, pas le propriétaire"

Le propriétaire de l’habitation serait actuellement en Egypte. Pendant son absence, son frère devait s’occuper du bâtiment. Il rejette toute responsabilité. "Le bâtiment, il est intact. Il n’y a aucun problème. Aucun problème. S’il y a une fuite, normalement, on appelle les pompiers, pas le propriétaire. Personne ne m’a appelé pendant 10 jours", explique Sammy Chalghmi.





Que faut-il faire si vous sentez une odeur de gaz?

Dans un tel cas, Eandis, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz en Flandre, recommande de ne pas allumer d'appareil électrique, de couper l'alimentation en gaz et d'ouvrir les fenêtres. Il convient ensuite d'appeler le gestionnaire, où ce type d'appel est traité en priorité, assure-t-il.

Eandis n'avait reçu aucun signalement concernant des problèmes. Il n'y a en outre pas eu de travaux récemment dans le quartier, ajoute le gestionnaire.