Nouvelle VIDEO raciste en Flandre: 3 personnes visiblement éméchées attaquent un adolescent à la gare d'Aarschot

Un incident à caractère probablement raciste s'est produit dimanche en gare d'Aarschot, dans le Brabant flamand, et a terminé en bagarre sur les voies ferrées. Les faits ont été filmés dans la vidéo au bas de cet article postée sur Facebook et relayée par Radio 2.

La police locale n'a pour l'heure pas communiqué davantage sur le sujet et renvoie, pour toute communication, vers le parquet de Louvain, qui a ouvert une enquête.



Sur les images, on peut voir quelques adultes avoir à un comportement agressif et raciste envers un jeune de 15 ans qui attend le train. La victime reste d'abord calme mais le ton monte rapidement et des coups sont échangés. L'adolescent tente vainement de se défendre, avant d'être poussé par l'un de ses adversaires sur les voies ferrées, où la bagarre se poursuit.



Des passants parviennent finalement à calmer les protagonistes.

> LA VIDEO COMPLETE ICI