Nouvelles recherches pour retrouver Frederik, disparu à Vilvorde: les pompiers se portent volontaires

De nouvelles recherches sont organisées, dimanche dans le canal Bruxelles-Escaut, afin de retrouver Frederik Vanclooster, ce jeune homme de Vilvorde disparu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Vendredi et samedi, il avait été annoncé que les recherches reprendraient mardi mais les pompiers de Vilvorde ont proposé de poursuivre les recherches dimanche, ont indiqué plusieurs médias. L'information a été confirmée par les pompiers.



Des plongeurs du corps des pompiers bruxellois participent aussi à l'action. Mercredi après-midi et en soirée, des dizaines de volontaires avaient entamé des recherches de façon spontanée. Jeudi matin, un même nombre de bénévoles a pris part aux fouilles, cette fois chapeautées par la cellule Personnes disparues. Le canal Bruxelles-Escaut a déjà été sondé. Vendredi matin, deux bateaux équipés de sonar et une équipe de plongeurs se sont affairés, en vain. Enfin samedi, la police fédérale a effectué des recherches en hélicoptère dans les environs du lit de la Senne entre Vilvorde et le Zennegat, près de Malines, où se rejoignent la Senne, la Dyle et le canal de Louvain.