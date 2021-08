"Des gens ne se rendent pas compte des dangers de la mer": à Ostende, le risque de noyade est réel

La ville d'Ostende envisage de travailler sur la façon d'informer au mieux les baigneurs des risques qui existent le long de la plage. Ce week-end, les sauveteurs ont dû venir en aide à cinq personnes à l'endroit où un jeune Bruxellois avait trouvé la mort cet été.

À marée basse, les différences de niveaux sur la plage sont visibles à l'oeil nu: jusqu'à un mètre de dénivelé pour les zones remplies d'eau. Ces dernières deviennent très dangereuse lorsque la marée monte et que l'eau les recouvre. "Il y a quelques endroits où c'est un peu profond et on peut trébucher", confirme un baigneur.

"C'est dû à la différence de niveaux. Des personnes se trouvent sur un banc de sable surélevé dans l'eau et lorsqu'elles vont vouloir sortir de l'eau, elles se retrouvent dans des couloirs qui sont plus profond. Soudainement, elles n'ont plus pied et se mettent à paniquer", explique un sauveteur.

Tout cela sera évalué à la fin de l'année

Ce phénomène a surpris et mis en danger 5 nageurs ce week-end. Il y a deux semaines, exactement au même endroit, un jeune de 17 ans est mort noyé. Il ne savait pas nager et il est possible que lui aussi ait été surpris par les différences de niveaux. "Tout cela sera évalué à la fin de l'année. Maintenant que de tels événements reprennent de l'importance, je pense qu' on pourrait y consacrer plus d'attention. On ne va pas travailler spécifiquement sur cette problématique mais ça fera sûrement part de notre évaluation", indique le bourgmestre faisant fonction, Kurt Claeys.

Tous les événements se sont déroulés sur la plage la plus proche de la gare. La zone est surveillée. Elle n'est pas plus dangereuse que les autres mais elle attire surtout des nageurs moins expérimentés notamment des touristes qui n'ont pas l' habitude de la mer. "Il y a un homme qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'il ne savait pas nager. Il m'a demandé si c'était problématique d'aller dans l' eau. Ça montre qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte des dangers de la mer", affirme le sauveteur.