Il agresse deux fois un jeune handicapé mental à Ostende et se comporte bizarrement: la police cherche des témoins (vidéo)

Le mercredi 10 novembre 2021 à 13h17, un jeune homme âgé de 25 ans a été roué de coups dans la Marie-Joséplein à Ostende. Le suspect a été filmé par les caméras de surveillance.

Le jeune homme était assis sur un muret et attendait le bus pour rentrer chez lui. Le suspect s'est approché de lui et aurait voulu serrer la main du jeune homme mais il lui a donné un coup de tête et puis s'est éloigné.

Quelques instants plus tard, le suspect est revenu et a demandé une cigarette. La victime a refusé, après quoi le suspect est lui-même allé chercher une cigarette dans les poches de la victime. Lorsque le jeune homme a tenté de résister, le suspect a porté plusieurs coups au visage de la victime.

La police demande à une dame de se manifester

Le jeune homme a un handicap mental et il a du mal à se défendre. Une femme qui a été témoin de l'incident a ensuite aidé la victime. La police aimerait parler à cette femme. Elle peut avoir des informations importantes. Les enquêteurs demande à cette dame de se manifester auprès de la police.

La description du suspect

L’auteur est âgé entre 25 et 30 ans. Il a les cheveux noirs et d’épais sourcils. Au moment des faits, il portait une veste rouge à capuche avec une fermeture éclair brillante sur le haut du bras gauche et un logo blanc avec des lettres noires, un sweat à capuche avec l’inscription « NICCE Londen, un pantalon brun clair et des baskets noires à semelles blanches. L'homme s’exprime en néerlandais. Les images de surveillance montrent également que le suspect se comporte très étrangement. À un moment, il agite les bras et ensuite il s'allonge sur le sol.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300